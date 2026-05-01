Rafinyanın Səudiyyə Ərəbistanına transferi yenidən gündəmə gəlib
Futbol
- 01 may, 2026
- 15:47
İspaniyanın "Barselona" klubunda çıxış edən Rafinyanın Səudiyyə Ərəbistanında karyerasını davam etdirmək ehtimalı yenidən ortaya çıxıb.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, bu çempionatda çıxış edən komandalar 29 yaşlı vingeri heyətinə qatmaq niyyətindədir.
Braziliyalı oyunçu hələlik Kataloniya təmsilçisində qalmaq istəyir. Son ölkə çempionu da onu satmağı planlaşdırmır.
Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubu ötən il Rafinya üçün 90 milyon avro təklif etsə də, müsbət cavab almayıb.
Son xəbərlər
