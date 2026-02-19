İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Türkdilli ölkələrin birgə çəkdiyi Molla Nəsrəddin haqqında film ilin sonuna qədər təqdim olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 fevral, 2026
    • 13:51
    Türkdilli ölkələrin birgə çəkdiyi Molla Nəsrəddin haqqında film ilin sonuna qədər təqdim olunacaq

    Kino Agentliyi ilin sonuna qədər, ən azı, 6 filmin premyerasını həyata keçirəcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.

    Onun sözlərinə görə, cari ilin ilk rübü üzrə uşaqlar üçün tarixi-macəra filmi olan "Akinak", daha sonra "Buzlar əriyəndə" filminin premyerasının təşkili nəzərdə tutulur.

    "Eləcə də ən çox gözlənilən "44" bədii filminin təqdimatı da yaxın zamanlar üçün gözlənilir. Digər böyük layihələr də artıq yaxınlaşır. Məsələn, "Mənə bənzər adam", "Borc", "Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu" filmlərinin də bu il ərzində təqdimatı baş tutacaq".

    Qeyd edək ki, "Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu" Türkdillli ölkələrin birgə layihəsidir.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Kino Agentliyi Rəşad Əzizov
    Снятый тюркоязычными странами фильм о Молле Насреддине представят до конца года

    Son xəbərlər

    14:44

    Azərbaycana transmilli hücum: Vardanyanın "çirkli" milyardları onu təmizə çıxara bilməyəcək - ŞƏRH

    Analitika
    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    14:35

    Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilər

    Futbol
    14:28

    "Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıb

    Futbol
    14:24

    Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    14:24

    Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:21

    Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:19
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    14:17
    Foto

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti