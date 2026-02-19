Снятый тюркоязычными странами фильм о Молле Насреддине представят до конца года

Агентство кино до конца года проведет премьеры как минимум 6 фильмов.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

По его словам, в первом квартале текущего года запланирована премьера историко-приключенческого фильма для детей "Акинак", а затем фильма "Когда тают льды":

"Также в ближайшее время ожидается презентация долгожданного художественного фильма "44". Ожидается еще несколько масштабных проектов. В течение этого года состоится презентация картин "Человек, похожий на меня", "Долг", а также совместно снятого тюркоязычными странами фильма "Молла Насреддин: Друг моих трудных дней"".

