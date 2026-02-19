Снятый тюркоязычными странами фильм о Молле Насреддине представят до конца года
Kультурная политика
- 19 февраля, 2026
- 14:26
Агентство кино до конца года проведет премьеры как минимум 6 фильмов.
Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.
По его словам, в первом квартале текущего года запланирована премьера историко-приключенческого фильма для детей "Акинак", а затем фильма "Когда тают льды":
"Также в ближайшее время ожидается презентация долгожданного художественного фильма "44". Ожидается еще несколько масштабных проектов. В течение этого года состоится презентация картин "Человек, похожий на меня", "Долг", а также совместно снятого тюркоязычными странами фильма "Молла Насреддин: Друг моих трудных дней"".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
