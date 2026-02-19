İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fişer şahmatı üzrə dünya çempionatı gələn il yenidən Almaniyada keçiriləcək

    Fərdi
    • 19 fevral, 2026
    • 13:45
    Fişer şahmatı üzrə dünya çempionatı gələn il yenidən Almaniyada keçiriləcək

    Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) və "Freestyle Chess" təşkilatı arasında əldə olunmuş razılığa əsasən, 2027-ci ildə Fişer şahmatı üzrə dünya çempionatı yenidən Almaniyanın Vaysenhauz şəhərində keçiriləcək.

    "Report" FIDE-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, əldə olunmuş sazişə əsasən 2026-cı ildəki ilk rəsmi turnirdən sonra yarışın Baltik dənizi sahilindəki məkanda davam etdirilməsi təsdiqlənib.

    2027-ci ilin fevral ayının ilk həftəsonu qadınlar, ikinci həftəsonu isə kişilərin əsas turniri baş tutacaq. Hər iki yarış üç gün davam edəcək. FIDE turnirin təqvimini beynəlxalq şahmat cədvəlinə uyğunlaşdırıb.

    Bu il keçirilən ilk rəsmi dünya çempionatının nəticələrinə əsasən, Maqnus Karlsen (Norveç) çempion, Fabiano Karuana (ABŞ) gümüş, Nodirbek Abdusattorov (Özbəkistan) isə bürünc mükafatçı kimi gələn il baş tutacaq yarışa birbaşa vəsiqə qazanıb.

    Qadınlardan isə Bibisara Assaubayevanın (Qazaxıstan) mundialda iştirakı dəqiqləşib.

    Qeyd edək ki, Fişer şahmatı (Freestyle Chess) eyni zamanda "Chess960" kimi də tanınır. Turnir üçün növbəti təsnifat mərhələsi 2026-cı il aprelin 2-dən 6-dək Almaniyanın Karlsrue şəhərində keçiriləcək "Grenke Freestyle Chess Open" yarışı olacaq.

    Şahmat Fişer şahmatı Almaniya Vaysenhauz Maqnus Karlsen Fabiana Karuana

