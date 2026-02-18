İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qrossi: İranda 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran olar bilər

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 22:55
    Qrossi: İranda 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran olar bilər

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) hesab edir ki, İran ərazisində təxminən 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AEBA-nın baş direktoru Rafael Qrossi "Foreign Policy" jurnalına müsahibəsində bildirib.

    "Son məlumatlara görə, təxminən 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran mövcud ola bilər. Bu da o deməkdir ki, orada böyük nüvə materialları ehtiyatı var", - o deyib.

    Qrossi qeyd edib ki, hazırda AEBA müfəttişlərinin İranın nüvə obyektlərinə girişi yoxdur.

    "Məhz buna görə də, digər məsələlərlə yanaşı, bu girişin bərpası çox vacibdir. Başqa bir məqam da var: nüvə materialları hələ də oradadır", - agentliyin direktoru bildirib.

    "Onların başqa yerə yönləndirilmədiyini və ya haradasa gizlədilmədiyini yoxlamaq üçün ora geri qayıtmalıyıq", - Qrossi əlavə edib.

    AEBA-nin məlumatına görə, nüvə silahı istehsal etmək üçün uran 90 %-ə qədər zənginləşdirilməlidir, bir nüvə başlığının yaradılması üçün isə nəzəri cəhətdən təxminən 42 kq 60 %-ə qədər zənginləşdirilmiş uran kifayətdir.

    Rafael Qrossi İran uran Nüvə silahı
    Гросси: У Ирана может оставаться 440 кг обогащенного до 60% урана

    Son xəbərlər

    23:23

    Ağ Ev: İranla danışıqlarda kiçik irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    23:19
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçında yeddinci qol vurulub - YENİLƏNİR-8

    Futbol
    22:55

    Qrossi: İranda 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran olar bilər

    Digər ölkələr
    22:24

    Umerovun mətbuat katibi Ukrayna ilə Rusiya arasında ayrıca danışıqların keçirildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:10

    Səfir: Azərbaycan miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    22:02

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq qurumlarla 235 milyon dollarlıq yeni kredit sazişləri təsdiqlənib

    Maliyyə
    21:52
    Foto

    Azərbaycanda dövlət zəmanətli borc ÜDM-in 8 %-nə düşüb

    Maliyyə
    21:39

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    21:19

    İsrail Suriyada iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti