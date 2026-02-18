UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"- "Nyukasl" oyununda erkən qol vurulub - YENİLƏNİR
- 18 fevral, 2026
- 21:49
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ"- "Nyukasl" (İngiltərə) matçında hesab açılıb.
"Report" xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən matçda qonaqlar hesabda irəli çıxıblar.
3-cü dəqiqədə Entoni Qordon fərqlənib.
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ"- "Nyukasl" (İngiltərə) matçı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir.
Görüşü norveçli FIFA referisi Espen Eskos idarə edir.
21:52
21:49
