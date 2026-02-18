İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ramazan ayı başlayıb

    Din
    • 19 fevral, 2026
    • 00:00
    Ramazan ayı başlayıb

    Bu gündən Ramazan ayı başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə yaydığı fətvada bu il Ramazan ayının 1-i miladi təqvimlə fevral ayının 19-na təsadüf etdiyi qeyd olunub.

    Fətvada bildirilib ki, Ramazan bayramının tarixi Şəvval ayının hilalının görünməsindən asılı olaraq, böyük ehtimalla 20 marta təsadüf edəcək:

    "Ayın üfüqi vəziyyəti ilə bağlı olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinın Qazılar Şurası Eydül-Fitr – Ramazan bayramının tarixi barədə əlahiddə məlumat verəcək.

    Ramazan ayının ilk gününün imsak vaxtı səhər saat 06.04-də, iftar vaxtı isə saat 18.20-də olacaq.

    Qeyd edək ki, Şəvval ayının 1-i (martın 20-si) Azərbaycanda Ramazan (Fitr) bayramı qeyd olunacaq.

    Xatırladaq ki, mərhəmət və şəfqət ayı olan müqəddəs Ramazan ayı ərzində iftar süfrələri açmaq, yardım və xeyriyyəçilik etmək, ehtiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara, uşaq evlərinə, ahıl və qocalara imkan daxilində köməklik göstərmək Allah nəzərində bəyənilən əməllərdəndir. Oruc ibadətinin mühüm əməllərindən biri olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan ayının son günüdür.

    Bundan başqa, Ramazan ayının gündəlik duaları, imsak-iftar vaxtlarını əks etdirən xüsusi təqvimə əsasən, ilk Qədr (Əhya) gecəsi martın 8-i, digərləri isə martın 10-u, 12-si və 16-sı olacaq.

    ramazan ayı imsak iftar
    Foto
    В Азербайджане наступил месяц Рамазан

    Son xəbərlər

    00:50

    Sabunçunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    00:28

    Ukrayna və ABŞ-nin nazirləri maye qaz təchizatını və nüvə enerjisini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    00:18

    Qurban Qurbanov: "Buraxılan qollardan sonra futbolçularımız özlərini ələ ala bilmədilər"

    Futbol
    00:03

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı cavab matçımız ciddi keçəcək"

    Futbol
    00:00
    Foto

    Ramazan ayı başlayıb

    Din
    23:59

    Ağ Ev: Sülh Şurasının iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    23:43

    ABŞ-də qar uçqunu nəticəsində səkkiz xizəkçi ölüb

    Digər ölkələr
    23:38
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Bakıda "Nyukasl"a böyük hesabla uduzub - YENİLƏNİB-9

    Futbol
    23:23

    Ağ Ev: İranla danışıqlarda kiçik irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti