Tramp ABŞ-nin İranla sazişin şərtlərindən məmnun olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    • 15 mart, 2026
    • 05:07
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun İranla mümkün sazişin şərtlərindən məmnun olmadığını bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "NBC News"a müsahibəsində deyib.

    ABŞ liderinin sözlərinə görə, İran müqavilə bağlamaqda maraqlıdır, lakin təklif olunan şərtlər ABŞ-ni qane etmir.

    Tramp əlavə edib ki, hazırda Tehranla potensial müqavilənin dəqiq şərtlərini açıqlamaq niyyətində deyil.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Donald Tramp ABŞ-İran sazişi
    Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

    Son xəbərlər

    05:34

    Digər ölkələr
    05:07

    Digər ölkələr
    04:51

    Digər ölkələr
    04:17

    Digər ölkələr
    03:46

    Formula 1
    03:29

    Digər ölkələr
    03:06

    Digər ölkələr
    02:38

    Region
    02:13
    Video

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti