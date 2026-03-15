Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устраивают условия возможной сделки с Ираном.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам американского лидера, Иран заинтересован в заключении соглашения, однако предложенные условия не удовлетворяют Соединенные Штаты.

Трамп добавил, что пока не намерен раскрывать, какими именно должны быть условия потенциальной договоренности с Тегераном.