Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном
- 15 марта, 2026
- 04:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устраивают условия возможной сделки с Ираном.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.
По словам американского лидера, Иран заинтересован в заключении соглашения, однако предложенные условия не удовлетворяют Соединенные Штаты.
Трамп добавил, что пока не намерен раскрывать, какими именно должны быть условия потенциальной договоренности с Тегераном.
