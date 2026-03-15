    Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

    Другие страны
    • 15 марта, 2026
    • 04:23
    Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устраивают условия возможной сделки с Ираном.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

    По словам американского лидера, Иран заинтересован в заключении соглашения, однако предложенные условия не удовлетворяют Соединенные Штаты.

    Трамп добавил, что пока не намерен раскрывать, какими именно должны быть условия потенциальной договоренности с Тегераном.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп ядерная программа Ирана
