    Britaniya Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərinə dron əleyhinə Octopus aparatlarını verə bilər

    Böyük Britaniya Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərini Ukrayna ilə müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanmış, dronları ələ keçirən "Octopus" aparatları ilə təchiz etmək imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report"un "The Sunday Telegraph"a istinadən məlumatına görə, bu planlar Britaniya hökuməti daxilində müzakirə olunur.

    Rəsmi London və Kiyev 2025-ci ilin sonunda Böyük Britaniyada bu dronların istehsalına dair müqavilə imzalayıblar və yanvarda yığım başlayıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, istehsal həcmi ayda bir neçə min aparata çata bilər.

    Nəşrin məlumatına görə, Britaniya hakimiyyəti "Octopus"ların İranın "Şhahed" dronlarına effektiv şəkildə qarşı mübarizə apara biləcəyini hesab edir. Bununla əlaqədar olaraq, bir neçə min dronun regiondakı müttəfiqlərinə ötürülməsi ehtimalı nəzərdən keçirilir.

    Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики Octopus

