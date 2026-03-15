    • 15 марта, 2026
    • 05:46
    Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики Octopus

    Великобритания рассматривает возможность поставок союзникам на Ближнем Востоке дронов-перехватчиков Octopus, разработанных в рамках оборонного сотрудничества с Украиной.

    Как передает Report со ссылкой на The Sunday Telegraph, такие планы обсуждаются в британском правительстве.

    Лондон и Киев подписали соглашение о производстве этих беспилотников на территории Великобритании в конце 2025 года, а их сборка началась в январе. По данным Министерства обороны Украины, объем выпуска может достигать нескольких тысяч аппаратов в месяц.

    По информации издания, британские власти считают, что Octopus могут эффективно противодействовать иранским беспилотникам Shahed. В связи с этим рассматривается возможность передачи союзникам в регионе нескольких тысяч таких дронов.

    Беспилотники Octopus Военно-Техническое Сотрудничество Великобритании И Украины Министерство Обороны Украины Поставки Вооружений На Ближний Восток
    Ты - Король

    Последние новости

    06:24

    Кэролайн Ливитт: США потопили более 65 иранских кораблей с начала операции

    Другие страны
    06:00

    Сегодня в Азербайджане более 62 тыс. школьников сдадут выпускной экзамен

    Наука и образование
    05:46

    Великобритания может передать союзникам на Ближнем Востоке дроны-перехватчики Octopus

    Другие страны
    05:19

    Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на топливо в США

    Другие страны
    04:57

    Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана

    Другие страны
    04:23

    Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия сделки с Ираном

    Другие страны
    03:45

    Иранский дрон атаковал НПЗ в Абу-Даби

    Другие страны
    03:19

    "Формула-1" отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Формула 1
    02:51

    Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о переломном моменте для Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей