    В Азербайджане наступил месяц Рамазан

    Религия
    • 19 февраля, 2026
    • 00:00
    В Азербайджане наступил месяц Рамазан

    В Азербайджане начался месяц Рамазан.

    Как передает Report, в фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа, распространенной по случаю начала месяца Рамазан, отмечается, что в этом году первый день Рамазана приходится на 19 февраля по григорианскому календарю.

    В фетве говорится, что дата праздника Рамазан (Ид аль-Фитр) зависит от появления луны месяца Шавваль и, с большой вероятностью, придется на 20 марта:

    "В связи с положением луны на горизонте Совет казиев Управления мусульман Кавказа дополнительно проинформирует о дате Ид аль-Фитр - праздника Рамазан.

    Имсак в первый день Рамазана приходится на 06:04, а ифтар - на 18:20.

    Отметим, что 1-е число месяца Шавваль (20 марта) в Азербайджане будет отмечаться как праздник Рамазан (Фитр).

    Напомним, что в течение священного месяца Рамазан, считающегося месяцем милосердия и сострадания, одними из угодных Всевышнему дел являются организация ифтар-софр, оказание помощи и благотворительности, поддержка нуждающихся, одиноких людей, детских домов, пожилых и престарелых. Срок выплаты фитр-закята - одного из важных деяний поста - приходится на последний день месяца Рамазан.

    Кроме того, согласно специальному календарю с ежедневными молитвами и временем имсака и ифтара, первая ночь Кадр (эхья) придется на 8 марта, последующие - на 10, 12 и 16 марта.

