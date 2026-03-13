Джейхун Байрамов обсудил с исполнительным директором UN-Habitat подготовку к WUF-13

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 марта встретился с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах, находящейся с визитом в Баку для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и UN-Habitat, устойчивое градостроительство, управление процессами урбанизации, а также перспективы партнерства в области устойчивого развития городов.

Стороны провели обмен мнениями вокруг подготовительных работ к предстоящему Всемирному форуму городов (WUF13).

На встрече было подчеркнуто, что масштабные восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, восстановление разрушенных городов и сел, создание населенных пунктов, основанных на современных принципах градостроительства, являются значимым примером работы страны в сфере урбанизации.