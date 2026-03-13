Джебраильский и Лачынский районы стали основными по площади разминирования в 2025г

В 2025 году наибольшие площади разминирования в Азербайджане пришлись на Джебраильский (9 110,4 га) и Лачынский (8 718,6 га) районы.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Кабинета министров за минувший год, в Физулинском районе от мин были очищены 8 526,2 га, Ходжавендском - 8 203,6 га, Агдеринском - 7 893,3 га и Агдамском - 7 672,1 га.

Кроме того, операции по разминированию проводились в Ходжалинском (4 995,7 га), Зангиланском (4 063,4 га), Губадлинском (3 514,8 га) и Кяльбаджарском (3 008,2 га) районах.

В Шушинском районе от мин очищено 856,3 га территории, городе Ханкенди - 360,8 га, в Тертерском районе - 12,8 га, в других районах - в общей сложности 2 269,5 гектара.