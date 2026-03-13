Keçən il Azərbaycanda minatəmizləmə əməliyyatı ən çox icra olunan ərazilər açıqlanıb
Daxili siyasət
- 13 mart, 2026
- 15:29
Keçən il Azərbaycanda minatəmizləmə əməliyyatı ən çox Cəbrayılda (9110,4 hektar) icra olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.
Hesabata əsasən, 2025-ci ildə həyata keçirilmiş minatəmizləmə əməliyyatlarının 8718,6 hektarı Laçın, 8526,2-si Füzuli, 8203,6-sı Xocavənd, 7893,3-ü Ağdərə, 7672,1-i Ağdam, 4995,7-si Xocalı 4063,4-ü Zəngilan, 3514,8-si Qubadlı, 3008,2-si Kəlbəcər, 856,3-ü Şuşa rayonlarının, 360,8-i Xankəndi şəhərinin, 12,8-i Tərtər, 2269,5-i isə digər rayonların ərazisində icra edilib.
