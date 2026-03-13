Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:18
    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    В зангиланском селе Агалы проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

    Как сообщает командированный в Зангилан сотрудник Report, в заседании принимают участие специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, а также члены рабочей группы и представители других приглашенных структур.

    В заседании участвуют представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, представители Специальных представительств президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском районах и городе Ханкенди, а также представители Служб восстановления, строительства и управления.

    На заседании будут обсуждаться вопросы выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, восстановления деятельности особо охраняемых природных территорий и их биоразнообразия, экологические мероприятия, осуществляемых в рамках "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", и проект "II Государственной программы Великого возвращения", качество воды реки Охчучай под воздействием природных и антропогенных факторов.

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе
    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Зангиланский район Село Агалы Заседание Рабочей группы Экологические вопросы
    Фото
    Zəngilanda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    13:28
    Фото

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    13:25

    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    13:24

    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Внутренняя политика
    13:24

    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    13:22

    Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

    Инфраструктура
    13:22

    Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    13:16
    Фото

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    Лента новостей