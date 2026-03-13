В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

В зангиланском селе Агалы проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает командированный в Зангилан сотрудник Report, в заседании принимают участие специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, а также члены рабочей группы и представители других приглашенных структур.

В заседании участвуют представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, представители Специальных представительств президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском районах и городе Ханкенди, а также представители Служб восстановления, строительства и управления.

На заседании будут обсуждаться вопросы выполнения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, восстановления деятельности особо охраняемых природных территорий и их биоразнообразия, экологические мероприятия, осуществляемых в рамках "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", и проект "II Государственной программы Великого возвращения", качество воды реки Охчучай под воздействием природных и антропогенных факторов.