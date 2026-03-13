Кошта раскритиковал решение США по снятию санкций с российской нефти

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта выразил обеспокоенность в связи с решением США снять санкции с российского экспорта нефти.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

    По его словам, снятие санкций с российского нефтяного экспорта затрагивает европейскую безопасность.

    "Одностороннее решение США отменить санкции в отношении экспорта российской нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает безопасность Европы. Усиление экономического давления на Россию имеет решающее значение для того, чтобы она согласилась на серьезные переговоры о справедливом и прочном мире. Ослабление санкций увеличивает ресурсы России для ведения войны", - написал Кошта.

    Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, которая позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия действует в период с 12 марта по 12 апреля.

    Koşta: Rusiyaya qarşı sanksiyaların zəiflədilməsi onun müharibə resurslarını artırır
    Лента новостей