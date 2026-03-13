Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Sinopec сокращает переработку нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    • 13 марта, 2026
    • 16:03
    Sinopec сокращает переработку нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec сокращает объемы переработки нефти более чем на 10% в связи с дефицитом поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    "Китайская Sinopec, крупнейшее в мире нефтеперерабатывающее предприятие по мощности, намерена сократить объемы переработки в этом месяце более чем на 10% по сравнению с первоначальным планом в ответ на дефицит поставок нефти, вызванный войной на Ближнем Востоке, сообщили два источника, знакомых с делом", - пишет агентство.

    В марте количество перерабатываемой нефти может снизиться в среднем на 600-700 тысяч баррелей в сутки, сообщили источники, знакомые с информацией. Сокращение не включают потери, вызванные техническим обслуживанием завода, запланированным еще до 28 февраля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Китайская нефтехимическая компания Sinopec Операция США и Израиля против Ирана
