Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабжения

В Джалилабадском районе 5 429 домовладений в 60 селах до сих пор не обеспечены природным газом.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эльман Насиров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета правительства за 2025 год.

По его словам, в целом уровень газификации в стране составляет 96,6%.

"Это высокий показатель. Однако из 118 сел Джалилабадского района газоснабжение отсутствует в 60 селах, большинство из которых небольшие", - заявил Насиров.