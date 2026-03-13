Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабжения
Энергетика
- 13 марта, 2026
- 16:02
В Джалилабадском районе 5 429 домовладений в 60 селах до сих пор не обеспечены природным газом.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эльман Насиров на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета правительства за 2025 год.
По его словам, в целом уровень газификации в стране составляет 96,6%.
"Это высокий показатель. Однако из 118 сел Джалилабадского района газоснабжение отсутствует в 60 селах, большинство из которых небольшие", - заявил Насиров.
