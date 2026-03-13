İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Deputat: "Cəlilabadda 5 429 evin təbii qaz təminatı yoxdur"

    Energetika
    • 13 mart, 2026
    • 15:18
    Deputat: Cəlilabadda 5 429 evin təbii qaz təminatı yoxdur

    Hazırda Cəlilabad rayonunun 60 kəndində ümumilikdə 5 429 evin təbii qaz təminatı yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Elman Nəsirov Milli Məclisin bu gün keçirilən növbəti plenar iclasında - Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildəki fəaliyyəti haqqında icmal hesabatın təqdimatı zamanı bildirib.

    "Azərbaycanda "mavi yanacaq"la təminat səviyyəsi 96,6 %, o cümlədən bölgələrdə 94,7 %-dir. Bunlar, əlbəttə yüksək nəticələrdir. ​Ancaq Cəlilabadın 118 kəndindən 60-na - bunların da çoxu kiçik kəndlərdir - qaz çəkilməyib. Seçicilərimlə görüşəndə onlar həmişə bunu dilə gətirirlər", - deyə o qeyd edib.

    Milli Məclis Elman Nəsirov Əli Əsədov Qaz təchizatı
    Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабжения

