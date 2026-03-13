Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    • 13 марта, 2026
    • 11:16
    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, единственным вопросом повестки заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, является отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год.

    Предполагается, что отчет представит премьер-министр Али Асадов.

    После представления отчета состоятся обсуждения.

    Весенняя сессия Милли Меджлиса Сахиба Гафарова Али Асадов Отчет о деятельности Кабмина
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Baş nazir hesabat verəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей