На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет
Милли Меджлис
- 13 марта, 2026
- 11:16
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, единственным вопросом повестки заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, является отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год.
Предполагается, что отчет представит премьер-министр Али Асадов.
После представления отчета состоятся обсуждения.
