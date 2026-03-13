Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, Baş nazir hesabat verəcək
Milli Məclis
- 13 mart, 2026
- 11:01
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində bir məsələ - Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat yer alıb.
Hesabatı Baş nazir Əli Əsədovun təqdim etməsi nəzərdə tutulub.
Təqdimatdan sonra hesabata dair müzakirələr aparılacaq.
