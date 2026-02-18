Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее Кубы
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 18:39
Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры о будущем Кубы с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего председателя Государственного совета и Совета министров Кубы (2008–2018 гг.) Рауля Кастро.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.
По его данным, переговоры проходят в обход официальных каналов кубинского правительства.
"Я бы назвал это не столько "переговорами", сколько "обсуждениями" будущего", - отмечает источник.
Отмечается, что представители американского лидера общались и с другими влиятельными кубинцами, однако именно Рауль Гильермо Родригес Кастро рассматривается как ключевая фигура, с которой США необходимо налаживать связи.
Последние новости
19:12
Фото
В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РоссииЗдоровье
19:05
Фото
SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважинЭнергетика
18:51
СМИ: США приближаются к крупномасштабной войне с ИраномДругие страны
18:39
Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее КубыДругие страны
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06