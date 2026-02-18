Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры о будущем Кубы с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего председателя Государственного совета и Совета министров Кубы (2008–2018 гг.) Рауля Кастро.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

По его данным, переговоры проходят в обход официальных каналов кубинского правительства.

"Я бы назвал это не столько "переговорами", сколько "обсуждениями" будущего", - отмечает источник.

Отмечается, что представители американского лидера общались и с другими влиятельными кубинцами, однако именно Рауль Гильермо Родригес Кастро рассматривается как ключевая фигура, с которой США необходимо налаживать связи.