İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 18:49
    Axios: ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Kubanın Dövlət Şurası və Nazirlər Şurasının keçmiş sədri (2008-2018-ci illər) Raul Kastronun nəvəsi Raul Qilyermo Rodriqes Kastro ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, danışıqlar Kuba hökumətinin rəsmi kanallarından kənar aparılır.

    "Mən bunu danışıqlardan çox, gələcəyin müzakirəsi adlandırardım", - mənbədə deyilib.

    Qeyd olunub ki, ABŞ liderinin nümayəndələri digər nüfuzlu kubalılarla da ünsiyyətdə olublar, lakin məhz Raul Qilyermo Rodriqes Kastro ABŞ-nin əlaqələr qurmalı olduğu əsas fiqur kimi nəzərdən keçirilir.

    Marko Rubio Kuba ABŞ
    Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее Кубы

    Son xəbərlər

    18:56
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    18:53
    Foto

    Rusiyadan gətirilən palma yağının dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    18:49

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:47

    10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Energetika
    18:17

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    18:00

    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:59

    Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilib

    Biznes
    17:58

    Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti