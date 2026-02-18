Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 19:32
    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе телефонного разговора обсудили подготовку рамочной программы для дальнейших переговоров с США.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Арагчи подчеркнул, что Иран сосредоточен на разработке первоначальной и согласованной рамочной программы, которая позволит продвигать будущие переговоры в конструктивном ключе.

    Гросси, оценив положительно итоги предыдущих встреч, подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать поддержку и сотрудничество в этом процессе.

    Стороны также обсудили результаты последнего раунда непрямых переговоров в Женеве и уточнили механизмы подготовки проекта переговорной рамки, необходимой для эффективного продолжения диалога между Ираном и США.

    Иран США Аббас Арагчи Рафаэль Гросси рамочная программа МАГАТЭ
    Əraqçi Qrossiyə ABŞ ilə gələcək danışıqlar üçün proqramın hazırlanması barədə məlumat verib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:52

    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Другие страны
    19:43

    ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

    Другие страны
    19:32

    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

    В регионе
    19:22

    В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снег

    Экология
    19:12

    Президент и первый вице-президент поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рождения

    Kультурная политика
    19:12
    Фото

    В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ

    Здоровье
    19:05
    Фото

    SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважин

    Энергетика
    18:51

    СМИ: США приближаются к крупномасштабной войне с Ираном

    Другие страны
    18:39

    Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее Кубы

    Другие страны
    Лента новостей