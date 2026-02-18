Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США
- 18 февраля, 2026
- 19:32
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе телефонного разговора обсудили подготовку рамочной программы для дальнейших переговоров с США.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Арагчи подчеркнул, что Иран сосредоточен на разработке первоначальной и согласованной рамочной программы, которая позволит продвигать будущие переговоры в конструктивном ключе.
Гросси, оценив положительно итоги предыдущих встреч, подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать поддержку и сотрудничество в этом процессе.
Стороны также обсудили результаты последнего раунда непрямых переговоров в Женеве и уточнили механизмы подготовки проекта переговорной рамки, необходимой для эффективного продолжения диалога между Ираном и США.