Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе телефонного разговора обсудили подготовку рамочной программы для дальнейших переговоров с США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Арагчи подчеркнул, что Иран сосредоточен на разработке первоначальной и согласованной рамочной программы, которая позволит продвигать будущие переговоры в конструктивном ключе.

Гросси, оценив положительно итоги предыдущих встреч, подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать поддержку и сотрудничество в этом процессе.

Стороны также обсудили результаты последнего раунда непрямых переговоров в Женеве и уточнили механизмы подготовки проекта переговорной рамки, необходимой для эффективного продолжения диалога между Ираном и США.