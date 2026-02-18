İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Əraqçi Qrossiyə ABŞ ilə gələcək danışıqlar üçün proqramın hazırlanması barədə məlumat verib

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 19:57
    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi telefon danışığı zamanı ABŞ ilə gələcək danışıqlar üçün çərçivə proqramının hazırlanmasını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Əraqçi vurğulayıb ki, İran diqqətini gələcək danışıqları konstruktiv ruhda irəlilətməyə imkan verəcək ilkin və razılaşdırılmış çərçivə proqramının hazırlanmasına yönəldib.

    Əvvəlki görüşlərin nəticələrini müsbət qiymətləndirən Qrossi AEBA-nın bu prosesdə dəstək və əməkdaşlıq göstərməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.

    Tərəflər, həmçinin Cenevrədə keçirilən dolayı danışıqların son raundunun nəticələrini müzakirə edib, İran və ABŞ arasında dialoqun səmərəli davam etdirilməsi üçün zəruri olan danışıqlar çərçivəsi layihəsinin hazırlanması mexanizmlərini dəqiqləşdiriblər.

    İran Abbas Əraqçi Rafael Qrossi ABŞ AEBA
    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

