В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снег

В северных и западных районах Азербайджана 19-20 февраля ожидаются периодические осадки, которые временами будут усиливаться, в горных районах - снег.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 4-6 градусов.

Существует вероятность повышения водности в некоторых реках Большого и Малого Кавказа.