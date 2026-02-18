В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снег

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 18 февраля, 2026
    • 19:22
    В северных и западных районах Азербайджана 19-20 февраля ожидаются периодические осадки, которые временами будут усиливаться, в горных районах - снег.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Отмечается, что температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 4-6 градусов.

    Существует вероятность повышения водности в некоторых реках Большого и Малого Кавказа.

    прогноз погоды Азербайджан районы похолодание
