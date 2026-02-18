Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 18:51
    СМИ: США приближаются к крупномасштабной войне с Ираном

    Администрация президента США Дональда Трампа приближается к началу крупной военной операции в Иране больше, чем многие американцы представляют.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    По оценкам собеседников издания, военные действия могут начаться очень скоро и станут более масштабными, чем недавняя точечная операция в Венесуэле и 12-дневная войны Ирана и Израиля, вовлекая значительные силы США и их союзников.

    "Босс теряет терпение. Некоторые люди вокруг него предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что есть 90% шанс, что мы увидим кинетические действия в ближайшие несколько недель", - сказал один из советников Трампа.

    Возможная операция по своему масштабу будет напоминать полноценную войну, включающую авианосцы, боевые корабли, сотни истребителей и системы противовоздушной обороны, развернутые на Ближнем Востоке. Американские и израильские военные, по оценкам экспертов, могут провести совместную широкомасштабную кампанию, которая окажет серьезное влияние на регион и станет ключевым событием на международной арене.

    Портал отмечает, что только за последние 24 часа еще 50 истребителей F-35, F-22 и F-16 направились на Ближний Восток. Ранее также стало известно, что Американская военно-морская группировка в зоне ответственности CENTCOM расширила присутствие в регионе до 13 боевых кораблей.

    "С Трампом все возможно. Но все признаки указывают на то, что он нажмет на спусковой крючок, если переговоры провалятся", - утверждают источники.

    Рост напряженности отражается и на экономике: цены на нефть значительно выросли в ответ на сообщения о возможном военном столкновении между США и Ираном, поскольку риск перебоев в поставках через важные морские пути усилил неопределенность на рынках, считают эксперты.

    США Иран военные операции Дональд Трамп
