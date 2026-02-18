Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 13 боевых кораблей и двух подлодок

Американская военно-морская группировка в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) на данный момент состоит из 13 боевых кораблей, увеличившись еще на один эсминец.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание The War Zone.

Согласно информации, к ней присоединился ракетный эсминец USS Pinckney. Как сообщил изданию представитель ВМС США, он недавно вошел в зону ответственности CENTCOM.

Сейчас в Аравийском море примерно в 700 км к юго-востоку от Ирана курсирует авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln и трех ракетных эсминцев - USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen. На борту авианосца базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet, одна - истребителей пятого поколения F-35C Lightning II, а также эскадрильи самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

По Красному морю идет эсминец USS Delbert Black, направляясь в район Аравийского моря.

В Персидском заливе к югу от Ирана выполняют патрулирование эсминцы USS Mitscher и USS McFaul, три боевых корабля прибрежной зоны USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara, а также шесть малых кораблей береговой охраны, которые находятся вблизи Бахрейна. Эсминцы размещены к западу от Ормузского пролива.

В восточной части Средиземноморья на дежурстве находятся эсминцы противоракетной обороны USS Roosevelt и USS Bulkeley.

Все эсминцы в зоне ответственности CENTCOM оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По информации издания Army Recognition, Пентагон разместил вблизи Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk. В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12 такими ракетами.

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Ираном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.