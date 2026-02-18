Президент и первый вице-президент поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рождения
- 18 февраля, 2026
- 19:12
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рождения.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Нариман Гасанзаде!
Сердечно поздравляем Вас – выдающегося представителя современной азербайджанской литературы – с 95-летием, желаем Вам крепкого здоровья.
Вы являетесь мастером слова, который, оставаясь верным многовековым блестящим традициям национальной литературы, своим неповторимым стилем и почерком внес ценный вклад в сокровищницу поэтической мысли нашего народа. Вступив в мир поэзии в 50-е годы прошлого века, Вы с первых же лет привнесли новое дыхание в нашу литературу, завоевали особую симпатию широкой читательской аудитории.
Ваши произведения, основной идеей которых являются любовь к Родине, чувства национальной свободы, преданность традиционным ценностям и призыв к духовной возвышенности, неизменно сохраняли за Вами ведущие позиции в литературном процессе. В Ваших стихах, отличающихся проникновенной лиричностью и искренностью, выразительностью, плавностью и простотой языка, нашли полное художественное воплощение чувства и мысли наших современников. В своих поэмах и стихотворных пьесах, являющихся поэтическим отражением народной памяти, Вы в духе глубокого патриотизма и национальной государственности, в свете исторической правды воссоздали важные, судьбоносные события нашего далекого и недавнего прошлого и образы великих личностей. Эти произведения, воспевающие мужество и героизм азербайджанского народа, с успехом ставились на театральных сценах.
В единстве с Вашей литературной личностью Ваша плодотворная деятельность в качестве ученого, педагога и общественного деятеля является наглядным примером достойного служения Родине и народу.
Верим, что Ваше творчество, прививающее верность национальной идеологии и духовную чистоту, и впредь будет играть важную роль в формировании национального самосознания молодого поколения".