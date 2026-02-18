"Memar Əcəmi" metrostansiyasının 4-cü çıxışı açılıb
İnfrastruktur
- 18 fevral, 2026
- 17:39
"Bakı Metropliteni" QSC Yaşıl xəttinin "Memar Əcəmi" stansiyasının ikinci vestibülünün keçidində aparılan təmir işlərini başa çatdırıb.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Məlumata əsasən, müvəqqəti olaraq bağlanan 4-cü çıxış təkrar sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Görülən işlər çərçivəsində keçid hissəsi yenilənib, infrastruktur daha təhlükəsiz və funksional hala gətirilib, sərnişin axınının rahat tənzimlənməsi üçün şərait yaxşılaşdırılıb.
Təmir işlərinə bu il yanvarın 6-da başlanılmışdı.
Son xəbərlər
18:49
"Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:47
10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
18:41
Foto
SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edibEnergetika
18:17
Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2Fərdi
18:00
Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
17:59
Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilibBiznes
17:58
Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcəkDigər ölkələr
17:56
Foto
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilibKomanda
17:53