ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 19:43
Армия Израиля сообщила о гибели своего военного в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, 21-летний сержант Офри Яффе, служивший в десантном подразделении, погиб в результате инцидента в южной части анклава.
Причиной его гибели стал "дружественный огонь" (случайный выстрел по своим военным - ред.), говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выразил соболезнования семье погибшего военного.
