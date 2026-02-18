ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

Армия Израиля сообщила о гибели своего военного в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, 21-летний сержант Офри Яффе, служивший в десантном подразделении, погиб в результате инцидента в южной части анклава.

Причиной его гибели стал "дружественный огонь" (случайный выстрел по своим военным - ред.), говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выразил соболезнования семье погибшего военного.