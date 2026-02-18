Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 19:43
    ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

    Армия Израиля сообщила о гибели своего военного в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, 21-летний сержант Офри Яффе, служивший в десантном подразделении, погиб в результате инцидента в южной части анклава.

    Причиной его гибели стал "дружественный огонь" (случайный выстрел по своим военным - ред.), говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выразил соболезнования семье погибшего военного.

