Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли почти на 8%
Финансы
- 18 февраля, 2026
- 17:51
Цены на аренду жилья в Азербайджане к концу 2025 года были на 7,8% выше, чем к концу 2024 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как следует из документа, в середине прошлого года рост цен на данную услугу замедлился, однако с сентября снова усилился.
За отчетный период цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 12,7%, а на вторичном - на 12,2%.
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51