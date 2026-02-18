Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли почти на 8%

Цены на аренду жилья в Азербайджане к концу 2025 года были на 7,8% выше, чем к концу 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как следует из документа, в середине прошлого года рост цен на данную услугу замедлился, однако с сентября снова усилился.

За отчетный период цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 12,7%, а на вторичном - на 12,2%.