ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залога

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 18:18
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) исключил облигации, размещенные методом закрытой подписки, из перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по операциям денежно-кредитной политики.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном "Обзоре денежно-кредитной политики" ЦБА.

    Согласно документу, соответствующее решение было принято Правлением ЦБА в конце прошлого года.

    Решение принято с учетом необходимости обеспечения низкого уровня риска, наряду с высокой ликвидностью инструментов, используемых в качестве обеспечения по операциям ЦБА. При этом учитывается, что облигации, размещенные по закрытой подписке, не отличаются активностью на вторичном рынке.

    Azərbaycanda qapalı üsulla yerləşdirilən istiqrazlar təminat kimi qəbul edilməyəcək
