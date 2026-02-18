ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залога

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) исключил облигации, размещенные методом закрытой подписки, из перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения по операциям денежно-кредитной политики.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном "Обзоре денежно-кредитной политики" ЦБА.

Согласно документу, соответствующее решение было принято Правлением ЦБА в конце прошлого года.

Решение принято с учетом необходимости обеспечения низкого уровня риска, наряду с высокой ликвидностью инструментов, используемых в качестве обеспечения по операциям ЦБА. При этом учитывается, что облигации, размещенные по закрытой подписке, не отличаются активностью на вторичном рынке.