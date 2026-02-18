Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советом

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 17:52
    В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советом

    Министерство финансов ведет системную работу по информированию общественности о подготовке, обсуждении и исполнении государственного бюджета, а также по обеспечению доступа к бюджетным данным.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на встрече с членами Общественного совета, созданного при ведомстве.

    По его словам, основные бюджетные документы публикуются в соответствии с международными стандартами, подготавливаются "Бюджетный путеводитель гражданина", а также квартальные и годовые отчеты об исполнении государственного и сводного бюджетов.

    Говоря о реформах в сфере управления госфинансами, Бабаев напомнил, что в стране последовательно реализуются меры по цифровизации и внедрению современных механизмов управления, созданы Центр цифровых финансов и Агентство по мониторингу государственных предприятий, утверждено Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы", включающей 13 основных подсистем.

    В ходе встречи министр поздравил представителей гражданского общества с избранием в состав Совета и пожелал им успехов. Он подчеркнул, что расширение общественного участия в деятельности госорганов является важным элементом построения правового государства и демократического общества.

    В соответствии с законом "Об общественном участии" Совет будет содействовать принятию правовых актов, организации общественного контроля за деятельностью министерства и обеспечению участия институтов гражданского общества.

    Председатель Общественного совета Ингилаб Ахмедов отметил, что Совет внесет вклад в развитие диалога с общественностью, поддержку реформ в финансовом секторе и расширение дискуссий по вопросам финансовой политики страны.

    Члены Совета Нурия Новрузова, Анар Азизов, Эльшад Мамедов, Мехди Бабаев, Эйюб Керимли и Эльман Садыгов также поделились мнением о направлении деятельности Совета и предстоящих задачах.

    В завершение встречи членам Общественного совета были вручены удостоверения.

    Фото
    Sahil Babayev İctimai şura üzvləri ilə görüşüb
