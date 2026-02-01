Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    • 19 февраля, 2026
    • 00:59
    Глава МИД Грузии назвала ошибкой давление ЕС на Тбилиси

    Евросоюз нуждается в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), неотъемлемой частью которого является Грузия.

    Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Imedi TV.

    По словам главы МИД, несмотря на заинтересованность ЕС в развитии маршрута, Брюссель вместо диалога с Тбилиси выбирает язык давления.

    "В то время, когда сегодня Евросоюзу ради своей экономической безопасности очень нужно развитие Среднего коридора с участием именно Грузии, которая является очень важным компонентом, а Брюссель в отношениях с Грузией опять выбирает не режим диалога, а язык давления, это является той стратегической ошибкой, которую допускает сидящая в Брюсселе бюрократия", - заявила Бочоришвили.

