Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератаке
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 17:55
Оператор железной дороги в Германии Deutsche Bahn объявил, что причиной проблем с работой онлайн-сервисов была кибератака.
Как передает Report, об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на пресс-службу.
"Наши защитные меры оказались эффективными в том, чтобы минимизировать последствия для наших клиентов", – сказано в сообщении.
В компании сообщили, что причиной сбоев была DDoS-атака, начавшаяся около полудня во вторник. На данный момент нормальная работа сервисов восстановлена.
В течение вторника пользователи онлайн-сервисов Deutsche Bahn жаловались на трудности с поиском рейсов, процессом покупки билетов и доступом к приобретенным билетам – как через сайт, так и приложение. Проблемы повторились также утром в среду.
