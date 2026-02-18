Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератаке

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 17:55
    Оператор железной дороги в Германии Deutsche Bahn объявил, что причиной проблем с работой онлайн-сервисов была кибератака.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на пресс-службу.

    "Наши защитные меры оказались эффективными в том, чтобы минимизировать последствия для наших клиентов", – сказано в сообщении.

    В компании сообщили, что причиной сбоев была DDoS-атака, начавшаяся около полудня во вторник. На данный момент нормальная работа сервисов восстановлена.

    В течение вторника пользователи онлайн-сервисов Deutsche Bahn жаловались на трудности с поиском рейсов, процессом покупки билетов и доступом к приобретенным билетам – как через сайт, так и приложение. Проблемы повторились также утром в среду.

