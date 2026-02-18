Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератаке

Оператор железной дороги в Германии Deutsche Bahn объявил, что причиной проблем с работой онлайн-сервисов была кибератака.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на пресс-службу.

"Наши защитные меры оказались эффективными в том, чтобы минимизировать последствия для наших клиентов", – сказано в сообщении.

В компании сообщили, что причиной сбоев была DDoS-атака, начавшаяся около полудня во вторник. На данный момент нормальная работа сервисов восстановлена.

В течение вторника пользователи онлайн-сервисов Deutsche Bahn жаловались на трудности с поиском рейсов, процессом покупки билетов и доступом к приобретенным билетам – как через сайт, так и приложение. Проблемы повторились также утром в среду.