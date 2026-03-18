Саудовская Аравия передала 20 тонн фиников нуждающимся в Азербайджане

Саудовская Аравия передала Азербайджану 20 тонн фиников в качестве подарка семьям из уязвимых групп населения к празднику Рамазан.

Как сообщает Report, церемония передачи состоялась в Агентстве социальных услуг с участием посла Саудовской Аравии в Азербайджане Иссама бин Салеха аль-Джутейли.

Председатель правления Агентства Вугар Бехбудов выразил благодарность за оказанную поддержку.

Гостям также была предоставлена ​​информация о направлениях деятельности Агентства и мерах социальной защиты в Азербайджане.

Финики будут распределены среди 7 тысяч жителей Баку, относящихся к уязвимым категориям населения.