Саудовская Аравия передала 20 тонн фиников нуждающимся в Азербайджане
- 18 марта, 2026
- 15:59
Саудовская Аравия передала Азербайджану 20 тонн фиников в качестве подарка семьям из уязвимых групп населения к празднику Рамазан.
Как сообщает Report, церемония передачи состоялась в Агентстве социальных услуг с участием посла Саудовской Аравии в Азербайджане Иссама бин Салеха аль-Джутейли.
Председатель правления Агентства Вугар Бехбудов выразил благодарность за оказанную поддержку.
Гостям также была предоставлена информация о направлениях деятельности Агентства и мерах социальной защиты в Азербайджане.
Финики будут распределены среди 7 тысяч жителей Баку, относящихся к уязвимым категориям населения.
