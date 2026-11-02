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    Военная прокуратура возбудила дела по фактам уклонения призывниками от службы

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 16:23
    Военная прокуратура возбудила дела по фактам уклонения призывниками от службы

    В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам уклонения призывников от военной службы.

    Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

    Сообщается, что некоторые граждане призывного возраста пытаются уклониться от действительной военной службы, симулируя различные заболевания, в том числе нанося себе увечья и имитируя психические и невротические расстройства, а также проводя хирургические операции без медицинских показаний.

    В ходе июльского и октябрьского призывов текущего года Военная прокуратура возбудила уголовные дела по статье 321.1 Уголовного кодекса по пяти подобным фактам. Расследования касаются призывников, состоящих на воинском учете в Гянджинском городском управлении Службы, Имишлинском районном отделе, а также в Гобустанском и Шушинском районных отделениях.

    "Доводим до сведения граждан, что защита Отечества является конституционным долгом каждого гражданина. Согласно статье 321.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, под "уклонением от призыва" понимается неявка граждан без уважительных причин на медицинское обследование (медицинское освидетельствование), на срочную действительную военную службу, на сборы и на военную службу по мобилизации, и указанные деяния влекут за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

    Военная служба Уголовное дело Военная прокуратура Азербайджана
    Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb
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