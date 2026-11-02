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    Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 16:06
    Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

    Azərbaycanda hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, çağırış yaşında olan bəzi vətəndaşlar müxtəlif xəstəlikləri, o cümlədən özünə xəsarət yetirib psixi və nevrotik pozuntuları simulyasiya etməklə, hətta tibbi göstəriş olmadan cərrahi əməliyyatlar etdirməklə həqiqi hərbi xidmətdən boyun qaçırmağa cəhd göstərirlər.

    Hərbi Prokurorluğu tərəfindən cari ilin iyul və oktyabr çağırışları dövründə bu kimi 5 fakt üzrə Xidmətin Gəncə şəhər idarəsində, İmişli rayon şöbəsində, Qobustan və Şuşa rayon bölmələrində hərbi qeydiyyatda olan çağırışçılar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi ilə cinayət işləri başlanılaraq istintaq aparılır.

    "Vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istərdik ki, Cinayət Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsinə əsasən "çağırışdan boyun qaçırma" dedikdə vətəndaşların üzrlü səbəblər olmadan tibbi müayinəyə (tibbi şəhadətləndirilməyə), müddətli həqiqi hərbi xidmətə, toplanışlara və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırış üzrə gəlməməsi başa düşülür və həmin əməllər cinayət məsuliyyətinə səbəb olur", - məlumatda qeyd olunub.

    Hərbi xidmət Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu
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