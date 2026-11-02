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    Доля рынка Facebook в Азербайджане в октябре сократилась на 28 %

    ИКТ
    • 02 ноября, 2026
    • 16:10
    Доля рынка Facebook в Азербайджане в октябре сократилась на 28 %

    Доля рынка YouTube на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) рынка социальных сетей Азербайджана в октябре текущего года составила 40,49%.

    Как передает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, на 18,93 процентных пункта больше по сравнению с сентябрем и на 20 процентных пунктов больше по сравнению с показателем октября 2025 года.

    Доля рынка Facebook, занявшего вторую позицию, за месяц сократилась на 10,31 п.п., а за год - на 1,38 п.п., составив 26,95%.

    Доля рынка "X", расположившегося на следующей позиции, за месяц сократилась на 0,9 п.п., а в годовом выражении выросла на 4,88 п.п., составив 10,12%.

    Доля рынка "Instagram", занимающего четвертую позицию, составила 7,3%, сократившись на 5,02 п. п. в месячном и на 28,47 п. п. в годовом сравнении. Замыкает первую пятерку "Pinterest" с долей рынка 6,38%. Доля рынка этой социальной сети сократилась на 1,31 п. п. за месяц и на 1,38 п. п. за год.

    Facebook Социальные сети Доля рынка Statcounter
    "Facebook"un Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıb
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