Доля рынка Facebook в Азербайджане в октябре сократилась на 28 %

Доля рынка YouTube на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) рынка социальных сетей Азербайджана в октябре текущего года составила 40,49%.

Как передает Report со ссылкой на отчет агентства Statcounter, на 18,93 процентных пункта больше по сравнению с сентябрем и на 20 процентных пунктов больше по сравнению с показателем октября 2025 года.

Доля рынка Facebook, занявшего вторую позицию, за месяц сократилась на 10,31 п.п., а за год - на 1,38 п.п., составив 26,95%.

Доля рынка "X", расположившегося на следующей позиции, за месяц сократилась на 0,9 п.п., а в годовом выражении выросла на 4,88 п.п., составив 10,12%.

Доля рынка "Instagram", занимающего четвертую позицию, составила 7,3%, сократившись на 5,02 п. п. в месячном и на 28,47 п. п. в годовом сравнении. Замыкает первую пятерку "Pinterest" с долей рынка 6,38%. Доля рынка этой социальной сети сократилась на 1,31 п. п. за месяц и на 1,38 п. п. за год.