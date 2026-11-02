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    "Facebook"un Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıb

    İKT
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:55
    Facebookun Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıb

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanın sosial media bazarının bütün platformalarında (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "YouTube"un bazar payı 40,49 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 18,93 faiz bəndi, 2025-ci ilin oktyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə 20 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci pillədə qərarlaşan "Facebook"un bazar payı ay ərzində 10,31 faiz bəndi və ya 28 %, il ərzində isə 1,38 faiz bəndi azalaraq 26,95 % təşkil edib.

    Növbəti yerdəki "X"in bazar payı ay ərzində 0,9 faiz bəndi azalaraq, illik isə 4,88 faiz bəndi artaraq 10,12 % təşkil edib.

    Dördüncü pillədəki "Instagram"ın bazar payı aylıq 5,02 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 28,47 faiz bəndi azalaraq 7,3 % təşkil edib.

    İlk beşliyi 6,38 %-lik bazar payı ilə "Pinterest" qapayır. Sosial şəbəkənin bazar payı aylıq 1,31 faiz bəndi, il ərzində isə 1,38 faiz bəndi azalıb.

    Sosial şəbəkə Statcounter agentliyi Facebook YouTube Instagram Pinterest
    Доля рынка Facebook в Азербайджане в октябре сократилась на 28 %
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