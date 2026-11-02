Черногория экстрадировала находившегося в розыске гражданина Азербайджана

Гражданин Азербайджана Дадашзаде Дадаш Балакиши оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе предварительного расследования в Сабунчинском районном управлении полиции были установлены обоснованные подозрения в том, что Дадашзаде устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По этой причине в отношении него было вынесено решение о привлечении в качестве обвиняемого, и, поскольку Дадашзаде скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск, после чего был обнаружен и задержан на территории Черногории.

После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с Министерством юстиции Черногории была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемого.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по его доставке в Азербайджан.