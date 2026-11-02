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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Черногория экстрадировала находившегося в розыске гражданина Азербайджана

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 16:19
    Черногория экстрадировала находившегося в розыске гражданина Азербайджана

    Гражданин Азербайджана Дадашзаде Дадаш Балакиши оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

    В ходе предварительного расследования в Сабунчинском районном управлении полиции были установлены обоснованные подозрения в том, что Дадашзаде устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    По этой причине в отношении него было вынесено решение о привлечении в качестве обвиняемого, и, поскольку Дадашзаде скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск, после чего был обнаружен и задержан на территории Черногории.

    После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с Министерством юстиции Черногории была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемого.

    В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по его доставке в Азербайджан.

    Экстрадиция в Азербайджан Азербайджано-черногорские отношения Международный розыск
    Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Monteneqrodan ölkəyə ekstradisiya olunacaq
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