Черногория экстрадировала находившегося в розыске гражданина Азербайджана
- 02 ноября, 2026
- 16:19
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Гражданин Азербайджана Дадашзаде Дадаш Балакиши оглу экстрадирован из Черногории в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В ходе предварительного расследования в Сабунчинском районном управлении полиции были установлены обоснованные подозрения в том, что Дадашзаде устроил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По этой причине в отношении него было вынесено решение о привлечении в качестве обвиняемого, и, поскольку Дадашзаде скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск, после чего был обнаружен и задержан на территории Черногории.
После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и переговоров с Министерством юстиции Черногории была достигнута договоренность об экстрадиции обвиняемого.
В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по его доставке в Азербайджан.