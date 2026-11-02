ЮНЕСКО сообщила о гибели более 1,6 тыс. журналистов с 2006 года

С 2006 года в мире были убиты 1 641 журналист, при этом в среднем один сотрудник медиа погибает каждые четыре дня.

Как передает Report, согласно документу, вооруженные конфликты становились главным фактором гибели журналистов в 2006–2007, 2012–2015 и 2023–2025 годах.

Вместе с тем за последние два года в странах, где не было вооруженных конфликтов, были убиты 62 журналиста. Это минимальный показатель за последние 18 лет.

ЮНЕСКО также отметила снижение числа погибших женщин-журналистов. При этом участились случаи гибели молодых сотрудников медиа в возрасте от 25 до 29 лет.

В докладе приводятся и отдельные случаи гибели журналистов в зонах конфликтов. Так, 28 марта в результате израильского авиаудара на юге Ливана погибли трое представителей медиа, освещавших противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

По данным телеканала "Аль-Манар", погиб его корреспондент Али Шуэйб. Телеканал Al-Mayadeen сообщил о гибели в районе Джеззин журналистки Фатимы Фтуни и ее брата - видеооператора Мохаммеда.