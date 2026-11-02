Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Поставщик цифровых услуг Appcharge встал на налоговый учет в Азербайджане

    Бизнес
    • 02 ноября, 2026
    • 16:23
    Поставщик цифровых услуг Appcharge встал на налоговый учет в Азербайджане

    Государственная налоговая служба Азербайджана посредством специальной электронной системы регистрации поставила на налоговый учет еще одного иностранного поставщика цифровых услуг.

    Как передает Report со ссылкой на ГНС, речь идет об израильской компании Appcharge Ltd.

    Ее регистрация в целях уплаты НДС вступила в силу с 1 ноября 2026 года.

    По зарегистрированным нерезидентным поставщикам цифровых услуг НДС с платежей за оказанные услуги банками не удерживается. В этом случае НДС рассчитывают, декларируют и уплачивают в госбюджет сами эти компании.

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Государственная налоговая служба Азербайджана Appcharge Ltd
    "Appcharge" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıb
    Appcharge registers for tax purposes in Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:47
    Фото
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности
    Инфраструктура
    17:46
    Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва
    Другие страны
    17:44
    Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек
    Другие страны
    17:26
    В Италии из-за демографического кризиса сокращают штат школьных сотрудников
    Другие страны
    17:20
    Фото
    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Японии развитие двусторонних отношений
    Внешняя политика
    17:19
    Фото
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Туризм
    17:13
    ЕС и Великобритания намерены углубить оборонное сотрудничество, несмотря на разногласия по SAFE
    Другие страны
    17:08
    Фото
    Предотвращена контрабанда более 136 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
    Происшествия
    16:58
    ЕС и Великобритания намерены расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам
    Другие страны
    Лента новостей