Поставщик цифровых услуг Appcharge встал на налоговый учет в Азербайджане
Бизнес
- 02 ноября, 2026
- 16:23
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Государственная налоговая служба Азербайджана посредством специальной электронной системы регистрации поставила на налоговый учет еще одного иностранного поставщика цифровых услуг.
Как передает Report со ссылкой на ГНС, речь идет об израильской компании Appcharge Ltd.
Ее регистрация в целях уплаты НДС вступила в силу с 1 ноября 2026 года.
По зарегистрированным нерезидентным поставщикам цифровых услуг НДС с платежей за оказанные услуги банками не удерживается. В этом случае НДС рассчитывают, декларируют и уплачивают в госбюджет сами эти компании.
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