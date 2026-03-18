İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri Sosial Xidmətlər Agentliyində olub

    Xarici siyasət
    • 18 mart, 2026
    • 16:16
    Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri Sosial Xidmətlər Agentliyində olub

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyində olub.

    "Report" xəbər verir ki, görüş Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən Ramazan Bayramı münasibətilə ölkəmizə göndərilən, həssas əhali qruplarına aid şəxslərə bayram sovqatı kimi nəzərdə tutulan 20 tonluq xurma payının təhvil verilməsi məqsədi daşıyıb.

    Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov göstərilən diqqətə görə qarşı tərəfə təşəkkürünü ifadə edib.

    Qonaqlara Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, həssas əhali qruplarından olan şəxslərə göstərilən xidmətlər və sosial müdafiə tədbirləri barədə məlumat verilib.

    Göndərilən sovqat Bakı şəhərində həssas əhali qruplarından olan 7 min şəxsə paylanıb.

    Sosial Xidmətlər Agentliyi İssam bin Saleh əl-Cuteyli Ramazan Bayramı Vüqar Behbudov
    Foto
    Саудовская Аравия передала 20 тонн фиников нуждающимся в Азербайджане
    Foto
    Saudi Arabia donates 20 tons of dates to those in need in Azerbaijan

