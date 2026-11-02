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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Тбилиси произошел пожар на пешеходном мосту

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 16:31
    В Тбилиси произошел пожар на пешеходном мосту

    В Тбилиси на пешеходном мосту в районе Вокзальной площади произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на Первый канал Грузии, огонь возник в одном из расположенных на мосту магазинов.

    В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что на место направлены пожарно-спасательные расчеты, ведутся работы по тушению огня.

    Причина возгорания и информация о пострадавших пока не уточняются.

    На месте работают около 10 пожарных расчетов.

    Пожар (возгорание) Грузия
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    Tbilisidə piyada körpüsündə yanğın baş verib
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