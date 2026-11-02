В Тбилиси произошел пожар на пешеходном мосту
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 16:31
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В Тбилиси на пешеходном мосту в районе Вокзальной площади произошел пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на Первый канал Грузии, огонь возник в одном из расположенных на мосту магазинов.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что на место направлены пожарно-спасательные расчеты, ведутся работы по тушению огня.
Причина возгорания и информация о пострадавших пока не уточняются.
На месте работают около 10 пожарных расчетов.
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