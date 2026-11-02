В Тбилиси произошел пожар на пешеходном мосту

В Тбилиси на пешеходном мосту в районе Вокзальной площади произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Первый канал Грузии, огонь возник в одном из расположенных на мосту магазинов.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что на место направлены пожарно-спасательные расчеты, ведутся работы по тушению огня.

Причина возгорания и информация о пострадавших пока не уточняются.

На месте работают около 10 пожарных расчетов.