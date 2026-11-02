Sea Breeze создала новую компанию
Бизнес
- 02 ноября, 2026
- 15:57
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Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО Sea Breeze Radisson.
Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по адресу реализации проекта Sea Breeze - город Баку, Сабунчинский район, поселок Нардаран, дорога Нардаран-Ляхич, 32.
Ее уставный капитал составляет 10 000 манатов, законным представителем является Шакир Махмуд оглу Мустафаев.
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