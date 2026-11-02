Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Sea Breeze создала новую компанию

    Бизнес
    • 02 ноября, 2026
    • 15:57
    Sea Breeze создала новую компанию

    Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО Sea Breeze Radisson.

    Как сообщает Report, новая компания зарегистрирована по адресу реализации проекта Sea Breeze - город Баку, Сабунчинский район, поселок Нардаран, дорога Нардаран-Ляхич, 32.

    Ее уставный капитал составляет 10 000 манатов, законным представителем является Шакир Махмуд оглу Мустафаев.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Sea Breeze
    "Sea Breeze" yeni şirkət yaradıb
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