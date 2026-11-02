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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Sea Breeze" yeni şirkət yaradıb

    Biznes
    • 02 noyabr, 2026
    • 15:34
    Sea Breeze yeni şirkət yaradıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti (DVX) "Sea Breeze Radisson" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report" xəbər verir ki, yeni şirkət "Sea Breeze" layihəsinin icra olunduğu ünvanda - Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi, Nardaran-Ləhiş yolu, 32-də qeydiyyatdan keçib.

    Onun nizamnamə kapitalı 10 000 manat, qanuni təmsilçi isə Şakir Mahmud oğlu Mustafayevdir.

    Sea Breeze Radisson MMC Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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