По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 16:13
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Почти 140 нелегальных мигрантов удалось спасти примерно в 150 километрах к северо-востоку от города Аррисифе в испанском острове Лансароте.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на морскую спасательную службу.
Они все прибыли на одной лодке.
Согласно показаниям мигрантов, погибли по меньшей мере семь человек, которые также находились в лодке. Но спасатели обнаружили тела только двоих. Выяснилось, что тела остальных мигрантов были выброшены за борт на пути к острову. Обстоятельства их гибели не установлены.
Отмечается, что только в ночь с субботы на воскресенье на Канарских островах удалось спасти 300 нелегальных мигрантов.
İspaniyaya üzən qayıqda 7 miqrant ölüb
Nearly 140 illegal migrants rescued off Spain's Lanzarote island
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