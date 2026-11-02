Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 16:13
    По меньшей мере 7 мигрантов погибли в лодке, направлявшейся в Испанию

    Почти 140 нелегальных мигрантов удалось спасти примерно в 150 километрах к северо-востоку от города Аррисифе в испанском острове Лансароте.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на морскую спасательную службу.

    Они все прибыли на одной лодке.

    Согласно показаниям мигрантов, погибли по меньшей мере семь человек, которые также находились в лодке. Но спасатели обнаружили тела только двоих. Выяснилось, что тела остальных мигрантов были выброшены за борт на пути к острову. Обстоятельства их гибели не установлены.

    Отмечается, что только в ночь с субботы на воскресенье на Канарских островах удалось спасти 300 нелегальных мигрантов.

    Нелегальные мигранты Испания
    İspaniyaya üzən qayıqda 7 miqrant ölüb
    Nearly 140 illegal migrants rescued off Spain's Lanzarote island
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:47
    Фото
    На Сумгайытском бульваре организованы полосы микромобильности
    Инфраструктура
    17:46
    Минобороны Венгрии: Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за угрозы взрыва
    Другие страны
    17:44
    Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек
    Другие страны
    17:26
    В Италии из-за демографического кризиса сокращают штат школьных сотрудников
    Другие страны
    17:20
    Фото
    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Японии развитие двусторонних отношений
    Внешняя политика
    17:19
    Фото
    Пакистанские инфлюенсеры ознакомились с туристическими возможностями Азербайджана
    Туризм
    17:13
    ЕС и Великобритания намерены углубить оборонное сотрудничество, несмотря на разногласия по SAFE
    Другие страны
    17:08
    Фото
    Предотвращена контрабанда более 136 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
    Происшествия
    16:58
    ЕС и Великобритания намерены расширить сотрудничество в противодействии гибридным угрозам
    Другие страны
    Лента новостей